Eind vorig jaar liet de VRT weten aan een Ketnet Jr. te werken. Ketnet richt zich momenteel op kinderen tot twaalf jaar, met per dag een drietal uitzendmomenten voor de allerjongsten. Daardoor loopt het aanbod voor kleuters en peuters vaak over in dat voor oudere kinderen, wat tot verwarring leidt. Ook onder meer concurrent Nickelodeon heeft daarom een apart kanaal voor jonge kinderen.

Concurrenten VTM en SBS zijn niet gewonnen voor het idee en vrezen de concurrentie van de openbare omroep. De Vlaamse Regulator voor de Media ziet voor- en nadelen en geeft geen eenduidig advies.

De VRT zegt dat de tegenargumenten op emotionele gronden gestoeld zijn en nergens bewezen worden. De omroep weerlegt de waarschuwing van de concurrentie dat er geen extra geld naar Vlaamse content zou gaan: "We hebben aangetoond dat we middelen van de internationale aankoop naar Vlaamse producties zullen verschuiven als Ketnet Jr. er komt. Het gaat over meer dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Dat jaarlijkse miljoen is dus een bijkomende investering in de productiesector."