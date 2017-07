Na vele eeuwen weerklonken liederen uit "Leuven Chansonnier" in New York

In The Morgan Library and Museum in New York zijn gisteren voor het eerst in eeuwen opnieuw de liederen gebracht uit het "Leuven Chansonnier", het recent ontdekte boekje dat dateert uit de 15e eeuw.

