Begin februari heeft Goens aangekondigd dat hij in Zuid-Afrika een derde seizoen van "Het huis" zou draaien, het succesvolle programma waarin bekende koppen 24 uur lang hun intrek in een huis nemen en voor het oog van de camera hun ziel blootleggen.

Namen wou de tv-maker toen nog niet bekendmaken, maar vanavond deed hij dat wel in "Vive le vélo". Na wat dralen bevestigde hij dat Nafi Thiam een van de gasten is in het nieuwe seizoen.

Thiam is een zevenkamper en is bij het grote publiek vooral bekend als Olympisch kampioen in die discipline, een titel die ze haalde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro vorig jaar.