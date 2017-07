"Nelsan is overleden aan complicaties ten gevolge van hartfalen." Met die woorden bevestigt manager Emily Gerson Saines van Nelsan Ellis aan The Hollywood Reporter dat de acteur is gestorven. "Hij was een groot talent. We zullen zijn woorden en aanwezigheid voor altijd missen."

Ook Variety schrijft dat het de dood van Ellis kan bevestigen. Eerder vanavond had actrice Octavia Spencer op Instagram al van zijn overlijden gewag gemaakt. In 2011 speelden de twee nog samen in de film "The help".

Bij het brede publiek is Ellis vooral bekend van zijn rol van Lafayette Reynold in "True blood", de populaire vampierenserie van HBO. Dat productiehuis reageert eveneens bedroefd. "Nelson was sinds lang een lid van de HBO-familie", klinkt het in een mededeling. "We zullen zijn baanbrekende vertolking van Lafayette dierbaar herinneren als onderdeel van de "True blood"-erfenis.

Ellis laat zijn grootmoeder, zijn vader en zijn zoon Breon na. Hij had ook meerdere broers en zussen. Hij was 39.