"The Romanoffs" (sic): zo heet de nieuwe serie van Weiner die hij voorbereidt in opdracht van Amazon Studios. Met een budget van liefst 50 miljoen dollar (bijna 44 miljoen euro) maakt hij 8 afleveringen waarin hij focust op de levens van verschillende mensen die beweren dat ze afstammen van de Romanovs, de keizerlijke familie van Rusland die in 1917 ten val kwam en een jaar later werd geëxecuteerd.

De opnames zullen op verschillende plekken in de wereld plaatsvinden, zo weet The Moscow Times. Elke aflevering zal op zich staan en een eigen cast hebben. Volgens de krant zullen alvast Jon Hamm, Elisabeth Moss en John Slattery meespelen, acteurs die waren te zien in "Mad men", de serie die Weiner tussen 2007 en 2015 regisseerde.

"The Romanoffs" zal enkel via streaming worden aangeboden. Dat zal gebeuren vanaf eind dit jaar of het begin van 2018.