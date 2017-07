Ook in ons land proberen officiële gokwebsites mee te surfen op die populariteit. Bij Unibet en Betway moeten speciale pagina’s en promoties fans overtuigen om een account aan te maken. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit cijfers van Unibet blijkt dat gokken op eSports met 330% is gegroeid in vergelijking met vorig jaar: “Het is ons snelst groeiende product, maar we verwachten dat eSports altijd erg beperkt zal blijven op ons platform”, verduidelijkt Dennis Mariën van Unibet.

Ondanks de sterke groei kiest Unibet er voorlopig voor om enkel de grootste toernooien, die in teamverband worden gespeeld, aan te bieden: "De sport is nog in volle expansie. We zijn constant op zoek naar relevante statistieken en feiten om ons product op te baseren, op die manier helpen we mee in de strijd tegen matchfixing."