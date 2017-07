Wie het filmpje met Van Quickenborne eerder vandaag voorbij zag komen en zich afvroeg wat er met de burgemeester gebeurd was: de verwondingen zijn niet echt, maar gewoon maquillage.

Van Quickenborne heeft toegezegd om op ludieke wijze "Cinema Canvas" in de kijker te zetten. Vanaf morgen strijkt het nieuwe programma neer in Kortrijk, bij het atelier van vzw Bolwerk. Er is plaats voor 300 toeschouwers, maar alle tickets voor Kortrijk zijn al de deur uit.

Elke film is gekozen door een bekende filmliefhebber. Samen met een vaste gastheer en een wisselende collega-filmkenner leidt die de film ter plaatse in. Dit gesprek is net als de aansluitende film simultaan op Canvas te zien.

"Cinema Canvas" houdt later ook halt in Antwerpen, Genk, Leuven, Sint-Truiden, Gent en Vilvoorde. In elke stad vertoont Canvas drie films, telkens op woensdag- , donderdag- en vrijdagavond. Dat gebeurt op groot scherm in een sfeervolle setting met onder meer een zomerbar en een foodtruck. Meer info over de programmatie vind je op de website van Canvas.