Het scenario van "Snowfall" is van de hand van David Andron, Eric Amadio en John Singleton ("Boyz n' Da Hood"). Singleton en Tommy Schlamme ("The West Wing") zijn de producenten. De reeks vertelt het verhaal van verschillende personages tijdens het uitbreken van de crackepidemie in de jaren 80 in Los Angeles. Op dinsdag 5 juli gaat de serie in première. Het Amerikaanse blad "Variety" kon al 6 afleveringen in preview bekijken en is onder de indruk.

"Snowfall is een trage, mooie dramareeks en straalt met Franklin Saint (vertolkt door Damson Idris) als centrale hoofdpersonage." (...) "Hoewel de show heel vakkundig gemaakt is en de acteerprestaties onberispelijk zijn, lijdt hij een beetje onder de opgepufte en uitwaaierende storytelling die eigen is aan de hedendaagse industrie. Maar de reeks is zo goed dat het dat allemaal waard is, zeker de pilootaflevering", schrijft Variety.

Naast de pilootaflevering van "Snowfall" regisseerden El Arbi en Fallah ook de tweede aflevering van de reeks. Daarna startten ze aan de voorbereidingen van de film "Beverly Hills Cop 4", met Eddie Murphy, en draaiden ze een pilootaflevering van nog een nieuwe dramareeks, "Scalped".

Begin vorige maand begonnen ze aan de opnames van "Patser", na "Image" en "Black" hun derde "Belgische" film, met Matteo Simoni in de hoofdrol. Die zou eind januari 2018 bij ons in de zalen komen. Normaal gezien zouden El Arbi en Fallah dan weer naar Hollywood trekken voor de opnames van "Beverly Hills Cop 4".