1. Michel Fugain: "Une belle histoire"

2. Jacques Dutronc: "Il est 5 heures, Paris s'éveille"

3. Joe Dassin: "L'éte indien"

4. Noir Désir: "Le vent nous portera"

5. Charles Trenet: "La mer"

6. Edith Piaf: "Non, je ne regrette rien"

7. Zaz: "Je veux"

8. Gilbert Bécaud: "Nathalie"

9. France Gall: "Ella, elle l'a"

10. Serge Gainsbourg et Jane Birkin: "Je t'aime... moi non plus"