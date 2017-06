Bozar toont de evolutie van Brusselse hip hop

Tot 17 september loopt in BOZAR in Brussel "Yo! Brussels Hip-Hop generations". Het is een tentoonstelling die het ontstaan en de evolutie van de hip hop in onze hoofdstad schetst. Want het muziekgenre heeft meer invloed op het dagelijks leven dan op het eerste gezicht lijkt. Morgen gaat de tentoonstelling van start, wij mochten vanochtend al een kijkje nemen.

