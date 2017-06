Het is een waar kijkcijferkanon in de VS: "Saturday night live", het satirische programma op NBC dat elke week de draak steekt met beroemdheden, politici en andere mensen die de actualiteit hebben beheerst.

Ook Donald Trump is al meermaals voorwerp van spot geweest. Daarbij was het telkens Alec Baldwin die hem na-aapte, tot groot jolijt van het publiek en de kijkers. Toch liet hij in maart verstaan dat zijn vertolkingen van de Amerikaanse president in het programma mogelijk verleden tijd waren.

In New York heeft hij dat laatste nu tegengesproken. "Ja, we geven het opnieuw een plekje in de show", zei hij tijdens de promotietoer van zijn nieuwe film "Blind". "Ik denk dat de mensen ervan hebben genoten." Het aantal verschijningen van Baldwin als Trump in "Saturday night live" zou evenwel beperkt blijven omdat de acteur in het najaar een drukke agenda heeft.

Het is zeer de vraag of Trump een rentree van Baldwin als hemzelve toejuicht. In het verleden heeft de president zich meermaals erg negatief over de sketches uitgelaten.