In totaal daalde het aantal verstuurde sms'en vorig jaar met 4,5 procent, en dat al voor het derde jaar op rij. In 2013 verstuurden we nog gemiddeld 176 sms'jes per maand, vorig jaar waren dat een twintigtal minder.

Tegenover de dalende populariteit van de sms staat de enorme stijging in mobiele dataverbruik. Dat nam in 2016 toe met maar liefst 74 procent, wat erop wijst dat de sms steeds meer vervangen wordt door tekstberichten via andere kanalen zoals WhatsApp of Facebook-messenger. Meer dan twee derde van het mobiele dataverbruik verloopt via 4G, het tragere broertje 3G neemt nog 20,75 procent van het verbruik voor zijn rekening.

Eén en ander hangt ook samen met de sterkere verspreiding van de smartphone. Sinds 2014 is die in Vlaanderen populairder dan de gewone gsm, vorig jaar bereikte het aandeel van de smartphone in het noorden van het land al 74 procent.