Bij ons breekt WhatsApp voorlopig nog niet door als nieuwsbron. "Het aanbod bij ons is zo goed als onbestaande", legt de docent media en journalistiek uit. "Er is -op Newsmonkey na- geen enkele grote nieuwsprovider actief op WhatsApp." Het beperkte aanbod in ons land, is volgens Picone niet de enige reden waarom ons land achterop hinkt. "De Vlaamse nieuwsgebruiker is erg traditioneel en dat komt onder meer doordat er veel vertrouwen is in de traditionele nieuwsmerken."

Er zijn nog andere redenen waarom WhatsApp het in Azië bijvoorbeeld zo goed doet. Zo is de berichtendienst bijvoorbeeld geëncrypteerd wat het veiliger maakt voor censuur. Bovendien is Azië op technologievlak er gewoon vaak sneller bij. "De smartphone en sociale media hebben er ook veel sneller ingang gevonden dan bij ons. Bij ons duurt het altijd wat langer voor het wordt overgenomen."

