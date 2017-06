Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine zette mensen op de lijst die een impact hebben op sociale media en de macht om nieuws te sturen. Zo haalden uiteraard fervente twitteraars als de Amerikaanse president Donald Trump en Potter-auteur J.K.Rowling de lijst, net als popzangeressen Rihanna en Katy Perry met haar 100 miljoen volgers. Ook mediafenomeen Kim Kardashian ontbreekt niet.

Maar de lijst prijkt ook vol namen die hier bij ons minder snel een belletje doen rinkelen, zoals Bangtan Sonyeondan, een Koreaanse boysband, of Mark Fischbach (Markiplier) die op YouTube miljoenen surfers bereikt door games meer dan enthousiast te becommentariëren. Ook de 16-jarige Amerikaan Carter Wilkerson is een van de 25 namen. Hij wilde een jaar lang gratis kipnuggets en riep daarvoor op om een tweet van hem 18 miljoen keer te retweeten. Uiteindelijk werd zijn tweet "Help me please. A man needs his nuggs" vier miljoen keer gedeeld, goed voor een record.

Maar misschien wel de meest opmerkelijke naam is die van de 7 jaar oude Bana al-Abed. Zij beroerde honderdduizenden mensen met dagdagelijkse tweets over het belegerde Oost-Aleppo. In een mum van tijd werd Al-Abed een heus Twitterfenomeen. Het meisje werd later samen met haar broer en ouders geëvacueerd naar Turkije. Maar Al-Abed bleef actief op sociale media. Zo schreef ze enkele dagen voor de inauguratie van president Trump de machtigste man op aarde een brief, die haar moeder aan de BBC bezorgde. Daarin vroeg ze Trump de kinderen van Syrië te redden.