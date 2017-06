Hermans zegt dat het geen afbeelding is van een Afrikaanse man, maar van "een halve aap". "Dat zijn geen lippen, zo teken je de mond van een dier. Om verschillende redenen ben ik er niet goed van. Ik was vroeger een enorme "Suske & Wiske"-fan. Mijn ouders motiveerden me om goede punten te halen door te zeggen dat ik voor elk punt boven de 90 twee stripalbums kreeg en ik slaagde er in dan in om 98 te halen, puur voor de albums. Ik was echt een superfan. Ik weet dat er in oude strips ook wel foute, racistische afbeeldingen voorkwamen, maar ik stoorde me daar, gezien de tijdsgeest, niet zo aan. Maar nu zijn we in 2017 en we moeten dit echt niet meer pikken. Ik vind het vooral problematisch omdat beeldtaal super belangrijk is voor het zelfbeeld en maatschappijbeeld van kinderen en jongeren. Zolang zwarte mensen afgebeeld worden als halve apen, is het niet meer dan normaal dat ze behandeld worden als domme mensen."

De schrijfster wil echter niet in haar frustratie en in haar kwaadheid blijven hangen, ze wil iets positiefs in gang proberen te zetten. "Ik denk dat dit beter kan en ik denk dat ik genoeg creatieve vrienden heb. Dit is een oproep aan iedereen met een beetje creatief talent om een tekening te maken van een Afrikaanse man waar mijn haren niet recht van gaan staan. Met al die prachtige beelden wil ik iets doen en aan striptekenaars en vooral aan Studio Vandersteen laten zien dat het anders kan en dat het beter kan en dat we deze shit niet meer hoeven te pikken."

Stephanie Dehennin gaf alvast al gehoor aan haar oproep (zie tweet hieronder).