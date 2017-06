Concreet wil Ysebaert samen een voorstel doen aan de adverteerders en hen de mogelijkheid bieden "in al onze kranten tegelijkertijd te adverteren". "Wat we in het verleden met de Belgische uitgevers in de reclameregies Scripta en Full Page deden, kunnen we nu ook in Nederland lanceren. En dat idee doortrekken naar de digitale markt. Dat laatste is complexer, want daar gaat het om een datagedreven aanpak waarbij de adverteerder erg specifieke doelgroepen - bijvoorbeeld vrouwen tussen 25 en 35 jaar die aan sport doen en kinderen hebben - wil bereiken."

"De Persgroep is nu marktleider in Nederland, met een aandeel van 50 procent. Mediahuis wordt met iets meer dan 30 procent afgetekend nummer twee. Door onze krachten te bundelen kunnen we beter bestand zijn tegen een gemeenschappelijke dreiging."