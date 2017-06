In een poging de zinnen van Sandrine wat te verzetten, besluit meemama Mayra Magiels (Muriel Bats) haar mee te nemen naar een tropisch zwemparadijs. Vlak voor ze vertrekken, vertelt Mayra haar dat ze nog even een boodschap moet doen.

Sandrine blijft alleen in het appartement achter en zet een dvd van "F.C. de kampioenen" op. Plots klopt iemand op de deur en doet Sandrine buiten beeld open. Even later is de kamer leeg, terwijl de tv nog speelt. Met wie is Sandrine meegegaan? Kent ze haar of hem? Of was het een onbekende vrouw of man?