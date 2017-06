Meer dan een miljoen kijkers zitten al een hele week op het puntje van hun stoel. Hamvraag is: "Wat is er met (de dronken en in elkaar geslagen) Waldek Kozinsky aan het kanaal gebeurd?" Misschien kennen we het antwoord vanavond tijdens de seizoensfinale. Maar misschien ook niet.

"Pas na een paar weken in september wordt alles duidelijk", zegt acteur Van Avermaet op Radio 1. In het verleden is er al eens een lek geweest, maar strikt genomen hebben de acteurs en figuranten uit de serie zwijgplicht. Dat werd ook duidelijk in het gesprek in "De ochtend": presentator Dennis van den Buijs deed zijn uiterste best en Van Avermaet wrong zich in bochten om eigenlijk niets te zeggen. "Het jammere is dat Waldek gedronken heeft, en het zich allemaal niet zo goed herinnert", grapt Van Avermaet.

Of het de afgelopen weken niet moeilijk was om als Waldek met vrijwel iedereen in de serie (Rosa, Frank en Simonneke) ruzie te maken? "Als je mee gaat in de stroming van het leven, dan is dat makkelijk. Maar als je op een bepaald moment tegen de stroming ingaat -dat je met mensen in conflict komt- dan gaat de adrenaline omhoog. Als acteur is dat héél plezant om te spelen."

15 mensen zagen de seizoensfinale al. Dit is hun reactie: