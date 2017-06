Met deze nieuwe beeldtaal wil de VRT visueel versterken dat ze een snel evoluerende openbare omroep is. "De VRT is een sterk merk, het is onze ambitie dat de VRT dit ook blijft en zich verder als een sterk merk ontwikkelt. Het is onze opdracht dat we relevant blijven voor alle Vlamingen, onze plaats in het medialandschap bestendigen, en er vooral voor zorgen dat we een modern mediabedrijf worden, klaar voor 2020", zegt Lembrechts.

"Onze sterke merken - televisie, radio en online - krijgen via het nieuwe VRT-merk ondersteuning en stabiliteit. Media wordt gemaakt door mensen, met deze nieuwe huisstijl beschikt iedereen die bij of voor ons werkt nu over een herkenbaar, verbindend VRT-merk.”