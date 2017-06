Daarna gaat hij tekeer over haar zangcarrière: "Zingen kon ze niet, maar er is altijd wel een of andere gefrustreerde platenbaas die een mokkel met dikke tieten een contract geeft, en hup, een van de irritantste carrières in de Nederlandse muziekgeschiedenis kon van start gaan. Het doorbraakkutnummer van Anouk was Nobody’s Wife, dat een cultsong werd onder lesbo’s, tot die behaarde potten wettelijk ook mochten trouwen, en toen vonden ze Nobody’s Wife ineens een deuntje dat nergens op sloeg."

Brusselmans heeft een erg provocerende stijl. Hij schopt graag tegen schenen in boeken, columns, radio- en tv-programma's. In België zijn we al wat van hem gewoon. Zo trok Ann Demeulemeester in 2000 naar de rechtbank wegens "kwetsende passages" in het boek "Uitgeverij Guggenheimer". Daarin noemde Brusselmans Demeulemeester onder meer een "dwergpoliep met puitogen". "Brusselmans schrijft satire, scheldproza. Die stijl houdt in dat je overdrijft", verdedigde zijn advocaat hem.

Deze keer beroeren Brusselmans' woorden heel wat Nederlanders. De reacties op Twitter (zie hieronder) variëren van verontwaardigd tot gelaten: van "ver onder de gordel" over "stompzinnige column" tot "dit is zijn stijl, hij is tenminste niet achterbaks". Al zijn er ook die hun pijlen richten op de Nieuwe Revu om "zulke stukken te publiceren". En Anouk zelf? De zangeres heeft voorlopig nog niet gereageerd.