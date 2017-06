"Why my heart stands with Julian" ("Waarom mijn hart bij Julian ligt"): onder die noemer heeft Pamela Anderson een open brief op de website van haar stichting gepubliceerd waarin ze uitvoerig haar liefde voor en steun aan Julian Assange verklaart, de oprichter van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks die sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen woont om zo zijn uitlevering aan Zweden te ontlopen.

Na een uitgebreide lofzang voor Assange en een veeg uit de pan voor de aftredende Britse premier Theresa May die volgens haar "de ergste premier in de recente geschiedenis" is, doet ze een opvallende oproep aan de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte. "Als een inwoner van Frankrijk, mijn adoptieland, zou ik jullie graag ontmoeten om de situatie van Julian te bespreken", schrijft ze.

Anderson maakt haar uitnodiging meteen concreet. "In juli open ik een nieuw veganistisch restaurant in Frankrijk. Kom langs op de dag van de opening en we zullen samenzitten en lekker eten en bespreken wat we voor Julian kunnen doen. Frankrijk, en ook u, kan zijn kracht tonen als u Julian asiel verleent."