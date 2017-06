Lily Allen: "Een van de verschikkelijkste dingen die ik ooit zag"

De Britse zangeres Lily Allen heeft de protesten in Kensington, in het westen van Londen, bijgewoond, waar gerechtigheid geëist wordt voor de slachtoffers van de dodelijke brand in de Grenfell Tower in Londen. Ze zag de brand voor haar ogen gebeuren en reageert zeer emotioneel.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Lily Allen: "Een van de verschikkelijkste dingen die ik ooit zag"

De Britse zangeres Lily Allen heeft de protesten in Kensington, in het westen van Londen, bijgewoond, waar gerechtigheid geëist wordt voor de slachtoffers van de dodelijke brand in de Grenfell Tower in Londen. Ze zag de brand voor haar ogen gebeuren en reageert zeer emotioneel.