Op 1 december 2017 is het precies 20 jaar geleden dat Ketnet uit de startblokken schoot. Het muzikale feest "Throwback Thursday in het Sportpladijs" op 30 november is een van de initiatieven om de verjaardag te vieren.

Voor een keer zijn het niet de kinderen die welkom zijn, maar wel twintigers en dertigers die met Ketnet zijn opgegroeid. En die hebben massaal tickets gekocht, want twee dagen na de aankondiging zijn alle 16.000 kaartjes de deur uit.

In het Sportpaleis zullen Samson en Gert hun grote hits spelen. De voormalige Ketnet-gezichten Steven Van Herreweghe en Sofie Van Moll leiden het gebeuren in goede banen. Peter Van de Veire sluit de avond af met een dj-set vol hits uit de jaren 90 en 2000.

Wie nu nog tickets wil kopen, belandt op een wachtlijst. Maar mogelijk volgt er nog een extra concert. "We zijn van onze sokken geblazen door de grote interesse. We hadden dit niet verwacht", luidt het bij Studio 100. "We zijn op dit moment aan het onderzoeken of er nog een tweede show mogelijk is."