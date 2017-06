Toon, vertolkt door acteur Bill Barberis, ontmoet zijn voormalige bazin in een buitenspeeltuin. Sam heeft vragen bij zijn onverwachte vertrek. "Waarom", klinkt het. "Ik snap dat je kwaad bent. Maar ik moest vertrekken: korte pijn. Als ik was gebleven, was het alleen maar erger geweest", legt Toon uit. Aan hulp vragen, dacht hij helemaal niet.

Op de vraag of Toon nu gevonden heeft wat hij zocht, is het antwoord simpel: "Ik weet niet wat ik zoek." Toon blijkt naar Frankrijk en Italië te zijn getrokken met de fiets. Hij heeft een job gevonden als reisbegeleider en komt in België zijn reispaspoort in orde brengen. Het personage Toon blijft dus niet, maar dat wisten we al langer. Bill Barberis focust nu op andere projecten. Toon belooft Sam wel nog kaartjes van op reis te sturen: "Uit elk land één en als het nodig is, kan je op me rekenen." Waarmee een terugkeer (met de nadruk op) ooit, niet uitgesloten wordt.