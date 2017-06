"Ik vond mezelf de Jeff Buckley van den Aldi"

Milo Meskens is een rijzende ster in de Vlaamse muziekwereld. Drumster Isolde Lasoen noemde hem De Jeff Buckley van Deinze. In "Van Gils & Gasten" vertelt hij hoe het allemaal begon en waarom muziek zo belangrijk is in zijn leven.

