Sukkar leerde de Vlaamse komische reeks die in 2004 en 2005 werd uitgezonden, kennen tijdens zijn inburgeringscursus. De reeks, met personages als Guido Pallemans, Michel Drets, Frankie Loosveld en Lydia Protut, speelt zich af in het bedrijf Cynalco Medics. Verschillende uitspraken van de personages gingen een eigen leven leiden en werden ook gebruikt in het dagelijkse leven, denk maar aan "Ik ben blij dat gij in mijn team zit!", "Zever, gezever", "Willen we dat afspreken?" en "Niveau nihil jong, nihil".

"Een reeks als "Het eiland", dat kennen wij nog niet", zegt hij vandaag in Het Laatste Nieuws en De Morgen. "De humor en de personages zijn zo herkenbaar. Dat soort mensen en situaties kom je ook bij ons op kantoor tegen." "Het eiland" won verschillende prijzen.

Wat hem aanspreekt in de reeks, is dat ze humoristisch is en dat ze slechts een beperkt aantal personages bevat. Volgens Sukkar zou de reeks ook in de Arabische wereld kunnen aanslaan omdat die volgens hem momenteel overspoeld wordt door zeemzoete Turkse producties.

De stemacteurs met wie hij voor het inlezen van de eerste aflevering samengewerkt heeft, zijn ook allemaal Syrische vluchtelingen die hij vond in Antwerpen via de theatervoorstelling "Dying for life", een stuk van en door Syrische vluchtelingen. Zelf nam hij de stem van het personage Michel Drets voor zijn rekening.