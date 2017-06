Het is een van de meest beklijvende momenten in "Planet earth II": een leguaan op de Galapagoseilanden die pas uit het ei is gekomen en meteen voor zijn leven moet rennen omdat een leger slangen het op hem heeft gemunt (zie onder). Gelukkig voor het diertje, weet het de aanvallen af te slaan en kan het zich in veiligheid brengen.

Vorige maand won het fragment uit de prestigieuze reeks documentaire natuurfilms van de BBC nog de BAFTA voor beste tv-moment van 2016, maar momenteel ligt het in het Verenigd Koninkrijk onder vuur.

Alles heeft te maken met uitspraken die ene Elizabeth White gisteren op de Media Production Show heeft gedaan, een bijeenkomst in Londen waar tal van belangrijke spelers uit de media op af komen. White was de verantwoordelijke producer voor "Islands" ("Eilanden"), de aflevering waarin het bewuste fragment voorkomt. Volgens The Daily Mail heeft zij te kennen gegeven dat de jacht op de leguaan in scène is gezet.