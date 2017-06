De Rockie Award voor Best Comedy Series: Non-English Language Program: die prijs heeft "Callboys" op zak gestoken op het BANFF in Canada. Dat is een festival dat al 38 jaar bestaat en elk jaar de absolute top uit het internationale medialandschap over de vloer krijgt.

"Callboys" is een tragikomische serie van regisseur Jan Eelen over het wel en wee van een groep gigolo's. Matteo Simoni, Rik Verheye, Stef Aerts en Bart Hollanders spelen de hoofdrollen. Het eerste seizoen liep van 8 september tot 20 oktober 2016 op Vier. Momenteel werkt Eelen aan een tweede seizoen.

Eelen kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, maar reageert wel vereerd. "Na de winst op het FIPA-festival in Biarritz is de Rockie de tweede internationale erkenning voor Callboys en het doet ons veel plezier dat de reeks ook buiten de grenzen blijkt aan te slaan. Ik dank de jongens en de gastacteurs voor hun geweldige acteerprestaties en de ploeg voor hun tomeloze en enthousiasmerende inzet. Vol moed op naar seizoen 2 nu."