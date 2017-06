De beelden van zijn crash gingen gisteren al snel rond. Daarop is te zien hoe Hammond een elektrische sportauto uittest voor "The grand tour" en in een bocht van de weg raakt. De auto gaat over de kop. Hammond slaagt erin uit het wrak te kruipen vooraleer het in brand vliegt. Als bij wonder overleeft Hammond de crash.

Vandaag is hij opnieuw zijn vrolijke, olijke zelve, dat blijkt uit een videopost op Twitter. "Ja, het klopt ik heb -alweer- een auto in de prak gereden", begint Hammond zijn verhaal. Hij laat weten dat hem vandaag nog een operatie aan de knie wacht.

De tv-presentator bedankt het medische personeel voor alle goede zorgen én collega James May die een fles gin wist binnen te smokkelen in het ziekenhuis. Hij biedt ook nog zijn excuses aan zijn vrouw Mindy en zijn dochters Izzy en Willow die gisteren wellicht erg geschrokken waren. "Het spijt me dat ik zo'n enorme sukkel ben", klinkt het.