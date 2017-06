Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onduidelijk. "Het is het zwaarste ongeluk dat ik al ooit heb meegemaakt. Ongelofelijk maar vooral gelukkig, Hammond maakt het goed", reageert collega Jeremy Clarkson via Twitter.

In maart raakte Hammond ook al betrokken bij een ongeval in Mozambique. Hij viel toen van zijn motorfiets zonder veel erg. Over de omstandigheden van het ongeval bleef het vrij vaag. Elf jaar geleden ontsnapte Hammond aan de dood tijdens opnames voor "Top Gear". Hij crashte toen zonder helm aan, met zware hoofdletsels tot gevolg. Hammond lag zelfs een tijdlang in coma, maar herstelde volledig.