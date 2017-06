Waes heeft geen spijt van die programma's, integendeel. Maar zegt nu "elders te staan". "Natuurlijk is er nog altijd plaats voor de journalistiek, maar in het vierde seizoen van "Reizen Waes" gaan we in dezelfde richting verder."

"Reizen Waes" is een kijkcijferkanon voor Eén, met zo'n 1,5 miljoen kijkers op zondag. Waes heeft al talrijke bestemmingen bezocht. Hoog op zijn bucketlist staat Antarctica, vertelt hij in een gesprek met onze redactrice Kirsten Sokol. Antarctica is een bestemming die de voorbije drie seizoen telkens is gesneuveld om financiële redenen. "Maar ik overweeg dit jaar een aflevering over Luxemburg, om het bespaarde budget te kunnen investeren in Antarctica (lacht)."