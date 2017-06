“Met KLAAR willen we in dialoog gaan met leerkrachten", zegt gedelegeerd bestuurder van de VRT Paul Lembrechts. "Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van onze Vlaamse samenleving, en is daarom een ideale partner voor VRT. Allebei willen we onze samenleving versterken. KLAAR zal leerkrachten relevant beeldmateriaal als hulpmiddel in de les bieden, met het oog op het behalen van de eindtermen. We starten het proefproject bij een twintigtal scholen, zodat we al doende kunnen leren en bijsturen."