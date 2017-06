Generation M is een interactieve radiotalkshow, met de focus op jongeren, die inzet op diversiteit. In de show komt diversiteit zowel impliciet als expliciet aan bod. Thema's als homo- en transseksualiteit, maar ook genderkwesties passeren regelmatig de revue. Jongeren kunnen on air ook vrijelijk praten over hun gevoelens en ervaringen. Ook het online platform generationm.be maakt werk van een diverse uitstraling.

Het programma van presentatrice Karolien Debecker haalde eerder al twee nominaties binnen als Pink Brand of the Year in zowel de categorie LGBTQ Friendly Company als in Diversity Ambassador. In die laatste categorie won het programma gisteren dus goud.

"Diversiteit brengen voelt voor ons heel natuurlijk. En onze luisteraars zijn intussen ook zo divers dat ze ons op die manier weer versterken. Een roze pinguïn winnen voelt bijna even goed als een luisteraar die ons laat weten dat hij dankzij Generation M uit de kast is durven komen", reageert Debecker.