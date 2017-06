Vergels -wellicht het meest bekend als Lowieke in "Thuis"- zet zich al jarenlang in voor de Brusselse daklozen. Hij zamelde ooit nog geld in voor Samusocial zelf, in 2013 was zijn goede doel bij de BV-zangwedstrijd Stars for Life een andere armoede-organisatie, Chez Nous, en de laatste jaren is hij via een vriend actief geraakt bij de kleinschalige organisatie "Une petite heure pour les autres".

"In de winter maken we samen soep en delen die uit aan de daklozen", vertelt Vergels. "We verdelen ook kleren bijvoorbeeld. En in de zomer zijn er andere activiteiten."

De Samusocial-affaire raakt de acteur dan ook. Dat politici zich verrijken via een daklozenorganisatie, noemt hij ronduit "krapuleus". "Zoiets maakt alles kapot, ook voor de andere organisaties. De schade aan de geloofwaardigheid is enorm. Gaan de mensen nog vertrouwen hebben om te geven?", zegt hij. "Als je ziet wat die zogenaamde solidairen doen, dat maakt mij echt razend."