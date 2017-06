"Patriottistische Amerikanen in de overheid, de ordehandhaving of de private sector die weet hebben van misdaden, wangedrag en schendingen van het vertrouwen door Donald Trump en zijn vertrouwelingen moeten naar voor komen om de VS te beschermen tegen tirannie", zo schrijft Moore in een open brief.

TrumpiLeaks gebruikt sterk beveiligde encryptiesoftware en laat gebruikers toe om documenten, foto's, video's en audio-opnames door te sturen. Moore geeft toe dat geen enkele technologie 100 procent waterdicht is, maar hij heeft er vertrouwen in dat het platform de anonimiteit van de gebruikers zo goed mogelijk beschermt.

Moore is al lang een felle criticus van president Trump. In de aanloop naar de verkiezingen lanceerde hij de documentaire "Michael Moore in TrumpLand", waarin hij naar de "swing states" trok om te waarschuwen voor Trump. De Oscarwinnaar zal binnenkort ook te zien zijn in een Broadwayshow over het Trump-presidentschap, "The terms of my surrender". De show wordt omschreven als "een humoristisch stuk over een land dat net een gek verkozen heeft".