Presentator Tom Waes trok afgelopen zondag naar het Bidi-Bidi-kamp in Noord-Oeganda aan de grens met Zuid-Soedan. Het is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, met 800.000 bewoners en 3.000 nieuwkomers per dag. De "Reizen Waes"-ploeg verbleef er een week, om te ontdekken hoe het geld van "Hongersnood 12-12" besteed wordt.

Volgens het consortium zijn de giften na de uitzending gevoelig gestegen. Momenteel is er 11.140.000 euro ingezameld. Met de steun van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) meegeteld staat de teller op 20.580.000 euro. De impact van het programma zal voor het einde van de week op 500.000 euro uitkomen, zo zegt de organisatie.

"Tom is erin geslaagd om op 45 minuten tijd alles samen te vatten waar wij dagelijks voor werken", zegt Erik Todts, directeur van het Consortium 12-12. "Een schrijnend verhaal, maar tegelijk ook hoopvol en alles behalve het scenario van de druppel op een hete plaat."