Daarna sprak Filip een halfuurtjes met acht studenten om te polsen naar hun studies. "Zijn jullie klaar voor de examens?" en "Hebben jullie stress?", stak hij van wal. Filip luisterde en gaf zelf ook enkele tips: "Deel je tijd in én ontspan voldoende. Kom buiten, sport."



Hij benadrukte het belang van onderwijs. "Jullie zitten in een groeifase, in het begin van jullie leven. Misschien is het nut van onderwijs nu niet duidelijk, maar later wel. Het zal jullie karakter vormen." Filip gaf toe dat hij het vroeger als student niet altijd makkelijk had. Niet opgeven was de boodschap. De twee oudste kinderen van de koning, Elisabeth en Gabriël, starten volgende week met examens. "We duimen", aldus Filip. Hij helpt een handje door af en toe de leerstof op te vragen.