Bill Cosby zal niet getuigen op het proces. Hij vreest dat zijn woorden zullen worden verdraaid. De acteur is ondertussen 79 jaar en riep gezondheidsproblemen in om onder het proces te kunnen uitkomen.

Cosby is vooral bekend van "The Cosby show", die in de jaren 80 en 90 enorm populair was. In de komische serie speelt hij een arts die samen met zijn familie in New York woont. Hij bouwde er zijn familievriendelijke imago mee op. Cosby was op een bepaald moment in zijn carrière de best betaalde acteur in de VS. In 2013 ging hij op tournee als stand-upcomedian. Nadien traden verschillende vrouwen in de openbaarheid met verhalen over seksueel misbruik, sommigen dateerden al van 30 jaar daarvoor.