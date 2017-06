Van de 6 finalisten bleven er halverwege nog drie over: Katarina, Robin en Tim. Abu, de 13-jarige Afghaanse vluchteling, die door velen als de favoriet werd beschouwd, viel af in het eerste deel van de show.

De publieksjury mocht het finale oordeel vellen en zij kozen voor Katarina. Het meisje uit Ledeberg had in de audities veel indruk gemaakt met "I have nothing" van Whitney Houston. Josje noemde haar toen "Whitney Houston 2.0". Haar versie van "I have nothing" wordt ook haar eerste single.

In de finale bracht Katarina onder meer "Zij gelooft in mij" van André Hazes en "Empire state of mind" van Jay-Z en Alicia Keys.

"Ik was echt in shock toen An Lemmens mijn naam uitsprak in de finale", reageert de winnares. "Nooit had ik durven dromen dat ik "The voice kids" zou winnen. Het feit dat ik nu een eigen single mag uitbrengen, is echt geweldig. Om die te mogen inzingen in een professionele studio, dat was een ervaring uit de duizend."