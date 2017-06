50 jaar "Sgt Pepper", wat maakt deze Beatles-plaat zo uniek?

50 jaar geleden schreven The Beatles muziekgeschiedenis met hun album " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band." Wat maakt dit album zo bijzonder? We vroegen het aan Jan Hautekiet (Radio 1), die het heeft over het eerste echte conceptalbum ooit.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

50 jaar "Sgt Pepper", wat maakt deze Beatles-plaat zo uniek?

50 jaar geleden schreven The Beatles muziekgeschiedenis met hun album " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band." Wat maakt dit album zo bijzonder? We vroegen het aan Jan Hautekiet (Radio 1), die het heeft over het eerste echte conceptalbum ooit.