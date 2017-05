Anthony Caere heeft de dood in de ogen gekeken toen hij vorige maand neerstortte met zijn patrouilletoestel. "Vijf seconden na het opstijgen tussen de bomen begon de motor te sputteren en hij herpakte niet meer. En dan moet je keuzes maken. Op de grond stonden namelijk honderden kinderen te kijken, een vliegtuig is daar een heuse attractie. Er was ook een dorpje in de buurt waar ik de bomen had kunnen ontwijken, maar dan raak je haast zeker mensen. Ik heb dan maar de neus van het toestel naar beneden geduwd en op de grond gemikt waar niemand stond."

Daar kwam het toestel terecht in de lagere vegetatie van bananenbomen. "Even verder stonden palmbomen met hun massieve stammen. Waren we daar terechtgekomen, dan was het afgelopen geweest." Maar Caere overleefde dus de crash, al raakte hij wel zwaargewond. "De stuurknuppel was in mijn gezicht gekatapulteerd. Mijn gezicht was op 18 plaatsen gebroken", vertelt de flying doctor. Hij werd gerepatrieerd naar ons land om hier geopereerd te worden. "Ze hebben in de operatiezaal foto's van mij opgehangen hoe ze mijn gezicht moesten reconstrueren."