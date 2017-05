Sinds gisteren kunnen de fans van "House of cards" het vijfde seizoen van de politieke dramareeks bekijken op Netflix. Een van de fans die zich meteen voor het scherm heeft gezet om de eerste afleveringen te bekijken, is correspondent Björn Soenens, maar deze keer kijkt hij toch met een ander gevoel naar Frank en Claire Underwood.

"Ik zit minder op het puntje van mijn stoel dan bij de vorige jaargangen", zegt hij. "Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat ik hier correspondent ben en veel van de Trump-realiteit meemaak. Daardoor zijn de scenario's minder indrukwekkend. Het is wat voorspelbaarder. Je hebt niet meer die ongelofelijke ervaring van suspense en spanning, omdat de realiteit bijna de fictie overtreft op dit moment."

"Het gebeurt ook allemaal in de praktijk. Ik zei het daarnet nog in "Het Journaal", over het klimaatakkoord. Eerst wordt er gelekt, we weten niet door wie, dat de VS uit het akkoord stapt. Wat later volgt er een tweet van Trump. En dan denk je: dit is doelbewust. Men lekt om te zien hoe de wereld reageert. En nu gaan ze nog twee dagen wachten. They toy with us, ze spelen met ons, dat is ook wat constant gebeurt in "House of cards"."