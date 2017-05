Katrien Vanderschoot en Mick Delbarre (VRT) wonnen de Belfius Persprijs voor radio met hun reportages in Congo over het protest tegen president Kabila en zijn ordetroepen. De Belgische pers was op dat moment niet welkom in het land, maar Vanderschoot en Delbarre konden vanuit het oosten van het land, in moeilijke omstandigheden, toch de stem van de Congolese bevolking laten horen.

In de categorie digitale pers won "Een dag als geen ander", een VRT-project van Anneleen Ophoff, Rudi Vranckx en Vincent Merckx over de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Het gaat om een digitale tijdlijn met verhalen van getuigen, hulpverleners en slachtoffers.

In de categorie televisiepers zijn VTM-journalisten Faroek Özgunes en An Berger de winnaars met "In het spoor van Salah Abdeslam", waarin ze de rol onderzoeken van Abdeslam in het terreurnetwerk dat verantwoordelijk was voor de aanslagen in Parijs en Brussel.

Het Nieuwsblad schoot de hoofdvogel af in de categorie lokale pers, met "De gemeentetest". De Standaard-fotograaf Fred Debrock viel in de prijzen met "Uitzonderlijk vervoerd', een foto van de verhuis van het Lam Gods.

Voorts werd De Standaard-journalist Filip Rogiers bekroond in de categorie schrijvende pers, voor zijn reeks "Brood & Boter: alledaagse verhalen achter parlementaire vragen". In de categorie financiële en economische pers ging De Tijd met de award aan de haal, voor hun onderzoekswerk in de Optima-affaire.

Een overzicht van alle winnaars, ook die in de Franstalige en Duitstalige categorieën, vindt u hier.