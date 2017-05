Radio 2 blijft de meest beluisterde radiozender in Vlaanderen. De zender haalt met 31,3 procent het hoogste marktaandeel in vier jaar. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

"De luisteraar vindt een goede compagnon in Radio 2. We leven in woelige tijden, maar er gebeurt veel goeds. Radio 2 deelt die positieve verhalen net als de moeilijke momenten elke dag met de luisteraars", verklaart Jan Knudde, het nethoofd van Radio 2.