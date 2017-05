De periode uit zijn leven waarover Van Avermaet getuigt, ligt intussen al 35 tot 40 jaar in het verleden. "Onderzoeken waren toen nog niet zo vergevorderd. Eerst zijn we naar een huisarts geweest, daarna naar een specialist. Na een poosje zit het probleem tussen je twee oren."

"Die specialist stelde me voor met een kalender te werken. Als ik in mijn bed had geplast, zette ik op die dag een rood kruisje. Had ik het niet gedaan, dan zette ik een blauw. De eerste maand waren het twintig rode kruisjes en tien blauwe. Maar stilaan kregen de blauwe de overhand. Het was een wedstrijd in mijn hoofd die ik begon te winnen. Zo ben ik er rond mijn 12 jaar van af geraakt."

"Mijn ouders en mijn broer zijn altijd op een erg respectvolle manier met mijn bedplassen omgegaan. Ze hebben nooit kwaad gesproken tegen een ander, hoewel het niet makkelijk was. Toen ik op een latere leeftijd over bedplassen tegen andere begon, schrok ik dat best veel andere mensen er als kind eveneens last van hadden gehad."