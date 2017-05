Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt 99 internaten in Vlaanderen en Brussel: 43 in West-Vlaanderen (met 3.440 leerlingen in 2016), 22 in Oost-Vlaanderen (1.725 leerlingen), 14 in Limburg (880 leerlingen), 11 in het aartsbisdom Mechelen-Brussel (737 leerlingen) en 9 in Antwerpen (876 leerlingen).

In totaal gaat het dus om 7.658 scholieren die in het lager en middelbaar onderwijs van het vrije net in het lopende schooljaar intern zijn. Een cijfer dat ongeveer constant is gebleven sinds 2002, met een opmerkelijke piek van 8.472 internen in 2010. Dat was mogelijk een effect van kookprogramma's als "Mijn restaurant" die een stormloop op kokschoolinternaten veroorzaakten.