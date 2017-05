Finaleweek Koningin Elisabethwedstrijd voor cello schiet uit de startblokken

In aanwezigheid van koning Filip en koningin Mathilde is de finaleweek van de allereerste KEW voor cello gestart. Elke avond spelen 2 finalisten een concerto naar keuze en een opgelegd werk. Vanavond waren Sihao He en Brannon Cho aan de beurt.

