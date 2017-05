Het scenario was af nog voor Donald Trump in november vorig jaar de presidentsverkiezingen won. Ook een groot deel van de opnames was op dat moment al achter de rug. De vele ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek sinds de miljardair uit New York zijn intrek in het Witte Huis heeft genomen, overschaduwen volgens Spacey en Wright stilaan de verhaallijnen in de serie.

"Trump is trumping us" ("Trump troeft ons af"), zei Wright daarover in "The Ellen show" van Ellen DeGeneres. "We hebben geen ideeën meer, hij heeft ze allemaal gestolen."

