Kalala hield het niet lang uit in "De mol". Zijn passage was van korte duur, maar hij maakte zich "onsterfelijk" met de uitspraak "Het leven is geen ponykamp." Kalala is dan wel een grote muziekliefhebber, hij is niet dé grote festivalkenner. "Ik heb totaal geen festivalervaring", geeft hij toe. "Ik ben twee jaar geleden naar Pukkelpop gegaan en dat was vier dagen. Ik was dood daarna! Ik ben een week mijn huis niet meer uit geweest."

Kalala kijkt uit naar Pukkelpop, Rock Werchter en Dour. "Want dat zijn de sfeerfestivals." Maar evengoed naar de wei van Graspop Dessel. "Over metalfestivals weet ik niet veel, dat gaat een nieuwe wereld zijn die opengaat." Hij bereidt zich ook al een tijdje voor: "Ik probeer de artiesten te ontdekken dat ik weet voor wie ik sta op de weide. De vorige keer heb ik de fout gemaakt van niets te plannen. Uiteindelijk hebben we iedereen gemist omdat we dronken op de camping lagen. Ik ben er ongelofelijk klaar voor!"

Kalala neemt voor "missie" deze zomer de Instagramaccount over van Studio Brussel en zal filmpjes posten op Facebook.