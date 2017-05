De televisiemaker Luc Haekens was vanmiddag te gast in "De 7e dag" als mediawatcher. Hij doorliep de actualiteit van de voorbije week in het duidingsprogramma en had het ook even over het fenomeen fake news.

Haekens is de maker van soms opmerkelijke straatreportages in "De ideale wereld". Eind maart ging hij voor het satirische programma op pad in Ninove. Hij interviewde mensen over de komst van de zwart Donald Trump in de stad. Heel wat mensen waren oprecht onder de indruk van de (valse) Amerikaanse president in Ninove.

"Maar de reacties van de mensen waren niet in scène gezet, in tegenstelling wat sommige kranten schreven na de uitzending. Mijn filmpje met de valse Donald Trump was echt en niet in scène gezet tot ieders grote verbazing. Wij gaan nooit acteurs opvoeren als mensen in straatinterviews", aldus Haekens.

De televisiemaker geeft ook mee dat hij nog steeds straatinterviews kan maken zonder dat hij herkend wordt. ""De ideale wereld" heeft geen miljoen kijkers, dus er zijn nog mensen die mij niet kennen. Maar sommigen lopen in een grote boog om me heen als ze me zien."